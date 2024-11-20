В областной Думе обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики

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Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина на заседании комитета Саратовской областной Думы по информационной политике рассказала об основных направлениях реализации Стратегии государственной национальной политики. Министр отметила, что основу Стратегии составляет комплекс мероприятий, направленный на укрепление общероссийской гражданской идентичности, содействие этнокультурному развитию народов России, сохранение и поддержку русского языка и национальных языков. Большое внимание уделяется вопросам формирования у детей и молодежи патриотизма и культуры межнационального общения, а также социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Работа в сфере государственной национальной политики проводится в конструктивном взаимодействии органов власти всех уровней и общественного сектора.Так, в текущем году проведено несколько фестивалей и областных национальных праздников, направленных на поддержку национальных культур. Все эти мероприятия проходят на широкой межнациональной основе. В рамках профилактической работы с молодежью организовано 11 профилактических встреч в вузах, 7 ознакомительных экскурсий по религиозным учреждениям, а также Форум по профилактике экстремизма в молодежной среде. В целях социальной и культурной адаптации иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории области, проведено 54 адаптационных мероприятия на предприятиях области, 6 кустовых встреч с более 10о работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу. На плановой основе в регионе реализуются мониторинговые мероприятия. Осуществляется поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений. В текущем году в рамках областного конкурса грантов поддержано 6 проектов на сумму более 4 млн. рублей.Наталья Трошина отметила, что в этом году в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики за счет регионального бюджета были поддержаны 10 мероприятий на общую сумму 2,5 млн. рублей. В 2025 году на реализацию на территории области мероприятий в сфере государственной национальной политики привлечены 8,8 млн. рублей из федерального бюджета в рамках субсидии ФАДН России.