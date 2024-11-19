Расширена категория военнослужащих на получение региональной выплаты

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Региональную выплату за подписание контракта с Министерством обороны теперь смогут получить и мобилизованные. Соответствующие изменения в постановление правительства внес губернатор Роман Бусаргин. Это относится и к тем мобилизованным, кто заключил контракт в период с 1 августа по 6 октября 2024 года.Напомним, сумма региональной выплаты составляет 500 тысяч рублей. Она была увеличена в десять раз по инициативе главы региона 31 июля 2024 года.