«Лабораторию будущего» в Историческом парке посетили больше 16 тысяч школьников

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В Саратовской области закончила работу выставка-практикум «Лаборатория будущего». В рамках реализации на территории региона Всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» этот формат располагался на площадке Исторического парка «Россия — Моя история». С 2021 года во время каждого учебного года профориентационный квест проходил в одной из мультимедийных экспозиций. За четыре года его посетили более 16 тысяч обучающихся 6-11 классов. Роли тьюторов проекта выполняли научные сотрудники Исторического парка.— Технические возможности сети Исторических парков позволили подросткам по всей стране буквально примерить на себя специальности из совершенно разных сфер профессиональной деятельности. Интерактивность этого формата масштабного профориентационного проекта интуитивно понятна современным детям и позволяет им лучше воспринимать новую информацию. Уверен, что участие в этом уникальном проекте запомнится ребятам и поможет в будущем более осознанно подойти к выбору профессии, — отметил директор Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.«Лаборатория будущего» — первая в своем роде в России выставка, объединяющая инновационные форматы взаимодействия школьников с профориентацией. Ее главная цель — помочь учащимся 6-11 классов не только узнать о широком спектре специальностей, но и пройти профессиональные тестирования, выявить свои сильные стороны и понять, какие навыки им нужно развивать для успешной карьеры. В рамках этой выставки была выработана принципиально новая модель знакомства школьников с будущей профессией, основанная на сочетании теоретических знаний и практических навыков. За четыре года более 500 тысяч школьников в 25 крупнейших городах страны смогли открыть для себя мир современных профессий и встать на путь осознанного выбора будущей сферы деятельности.Формат создавался при поддержке ведущих российских специалистов в области профориентации как часть масштабного проекта «Билет в будущее», реализуемого в стране в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Также он включает в себя профпробы, которые проходят на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум», промышленные экскурсии на ведущие предприятия региона. Онлайн-возможности проекта представлены на цифровой платформе bvbinfo.ruНапомним, что «Билет в будущее» является центральным российским проектом по профориентации, оператором которого поручением Министерства просвещения РФ назначен Фонд Гуманитарных Проектов. Благодаря опыту фонда в построении государственных сетевых проектов за 5 лет реализации некоммерческая профориентация охватила каждую вторую российскую семью. Более 8 миллионов школьников уже получили свои карьерные треки, которые помогут им в будущем сформировать трудовой рынок нового типа. Двенадцать тысяч российских компаний стали соучастниками этих позитивных изменений в экономике и уже строят по-новому свою кадровую систему. Основу будущего развития профориентации составили 100 000 педагогов-навигаторов, ставших не только карьерными наставниками для школьников, но и амбассадорами профориентации среди коллег. Успешным компонентом проекта стала цифровая система bvbinfo.ru, созданная фондом в партнерстве с ведущими научными и методическими лабораториями страны. Благодаря нацпроекту она одинаково доступна, как жителям новых, так и исторических территорий России.В Саратовской области Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» реализуется с 2019 года. За это время в нем приняли участие уже более ста тысяч школьников региона.