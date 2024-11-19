Саратовский эксперт не исключил политическую подоплеку в истории со спасательным судном Т-Rex 40

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Политолог, директор электронной газеты "Телеграф" Михаил Шмырев не исключил политическую подоплеку в истории со спасательным судном Т-Rex 40:«В СМИ прошла информация о том, что ФАС не нашла нарушений при закупке катера T-Rex 40. Судно уже используется службой спасения Саратовской области для аварийно-спасательных работ.Результаты официальной проверки контролирующего органа показали прозрачность закупки. Голословные заявления о «нерыночных» условиях приобретения и использовании катера не по назначению оказались фактически ничем не подкреплены.Все потуги не очень удачной заказной PR-кампании с целью очернить руководство региона и лично губернатора области не увенчались успехом. Сами заказчики это прекрасно осознают и, вероятно, будут пытаться заработать на информационной провокации хоть какие-то политические очки.Стоит также отметить, что, давая негативные оценки и навешивая ярлыки, недоброжелатели фактически не дают спасателям на полную мощность использовать возможности приобретенного плавсредства и установленного на нем оборудования», - отметил эксперт.