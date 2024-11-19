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Общественник поддержал увеличение стоимости патента для мигрантов

Новости
Председатель Общественной палаты области, председатель комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Борис Шинчук прокомментировал законопроект Губернатора Романа Бусаргина об увеличении стоимости патента для трудовых мигрантов. Соответствующий документ был внесен в областную Думу вчера, 18 ноября.



«По инициативе Губернатора области планируется увеличение стоимости патента для трудовых мигрантов. В настоящее время стоимость патента составляет 7 тысяч рублей, в случае принятия положительного решения об увеличении стоимости патента, она составит 8,5 тысяч рублей.

На сегодняшний день региональное Правительство последовательно решает задачу по снижению числа задействованных в экономике региона иностранных граждан. Конечно же, данная работа проводится в первую очередь в интересах жителей области, которым откроются, в том числе, новые возможности трудоустройства.

Считаю решение по увеличению стоимости патента своевременным, это станет естественным фильтром для отсечения избыточной и низкоквалифицированной иностранной силы на территории региона и позволит выровнять налоговую нагрузку на иностранных и российских граждан».