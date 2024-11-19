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Саратовский фотограф победил в престижном международном конкурсе

Новости
Состоялось заседание Общественного совета при министерстве внутренней политики и общественных отношений

Саратовский фотограф победил в престижном международном конкурсе

Состоялось заседание Общественного совета при министерстве внутренней политики и общественных отношений области.
Собравшиеся обсудили вопросы о реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, проект плана мероприятий общественных организаций к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также информацию о реализации социальных проектов, направленных на увековечивание памяти участников специальной военной операции.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила, что реализация Стратегии государственной национальной политики проводится в конструктивном взаимодействии органов власти всех уровней и общественного сектора. В текущем году в области проведен комплекс мероприятий, направленный на укрепление общероссийской гражданской идентичности, содействие этнокультурному развитию народов России, сохранение и поддержку русского языка и национальных языков.

Большое внимание уделяется вопросам формирования у детей и молодежи патриотизма и культуры межнационального общения, а также социальной и культурной адаптации иностранных граждан. В рамках реализации государственной программы «Культура Саратовской области» весь комплекс мероприятий реализован в полном объеме, контрольные показатели достигнуты.

Наталья Трошина передала диплом и награду победителю престижного международного фотоконкурса «Русская цивилизация», который проводится при поддержке ФАДН России, саратовскому фотографу Марине Грушиной. Ее фоторабота «Папа пришел» заняла первое место в номинации «Семейные ценности».

Министр также вручила благодарственные письма министерства внутренней политики и общественных отношений области сотрудникам Областного центра экологии, краеведения и туризма за организацию на территории области IX Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».