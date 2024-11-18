Во всех кадровых центрах Саратовской области начали работать отдельные окна для участников СВО и их близких

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Специалисты учреждений будут помогать с вопросами дополнительного профессионального обучения, подбирать самые подходящие вакансии, в том числе на государственной и муниципальной службе, и сопровождать до момента трудоустройства. Задача - оказывать поддержку на всех этапах и максимально упростить процесс поиска работы.Дополнительно открыли горячую линию по вопросам трудоустройства участников СВО. Обратиться можно по телефону министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09 (доб. 1). Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.