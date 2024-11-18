Более ста работ саратовских мастеров вышли в финал конкурса «Ремесленник года»

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Опубликован список финалистов IX регионального конкурса «Ремесленник года». По итогам заочного голосования жюри в число финалистов вошло 103 работы. Из них 7 работ в номинации «Юный ремесленник». Всего в этом году на участие в творческом состязании было подано 396 заявок со всей области, сообщили в пресс-службе регионального министерства экономразвития.Там отметили, что конкурс проводится с 2016 года при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».По правилам творческого состязания теперь финалисты представят конкурсной комиссии оригиналы работ, которые будут рассмотрены на итоговом заседании жюри. Будут выбраны лучшие ремесленники 2024 года, обладатели гран-при и специальных призов.В своем выборе эксперты будут традиционно руководствоваться исполнительским мастерством, оригинальностью авторов, самобытностью и уникальностью работ, их этнографической ценностью и эстетичностью. Торжественное подведение итогов состоится в декабре.Список финалистов опубликован по ссылке: https://remeslo-saratov.ru/proekty/remeslennikgoda_zrcb/#b20136.