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Саратовцы смогут проверить свои знания об отечественной истории

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Саратовцы смогут проверить свои знания об отечественной истории


18 ноября стартовала III Ежегодная Всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант 2024», организованная Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Вопросы Диктанта формируются экспертами на основе исторических фактов, документов, биографий известных личностей, произведений литературного, изобразительного и музыкального искусства, связанных с военной тематикой.

Принять участие в Диктанте может каждый житель Российской Федерации в возрасте от 14 лет.

Диктант можно будет пройти онлайн до 8 декабря с 12.00 до 20.00 по московскому времени на платформе https://diktant.avangard-online.ru/

Победители будут названы 9 декабря — в День Героев Отечества.