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Именные стипендии губернатора помогут решению кадрового дефицита в социальной сфере

Новости / Общество
Именные стипендии губернатора помогут решению кадрового дефицита в социальной сфере

С этого года саратовские студенты-целевики медицинского вуза, которые поедут работать в отдаленные районы, начнут получать дополнительную стипендию. Её размер составит 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.
Глава региона сообщил, что на сегодняшний момент стипендию смогут получать 76 студентов, которые учатся в медицинском университете на «хорошо» и «отлично» и получили направления из отдаленных районов. Руководители районных больниц считают, что мера будет способствовать привлечению кадров в их медучреждения и проводят параллели с аналогичной стипендией для целевиков-педагогов.
"Губернатор Бусаргин пообещал, что медиков-целевиков и медиков-педагогов будут поддерживать и стимулировать, и выполняет свое обещание. Есть региональные выплаты, льготы, компенсации для уже работающих в районах и на селе.
Все инициативы и решения главы региона четко продуманы. Вводя именные губернаторские стипендии для студентов-целевиков, он тем самым выполняет свои обещания, которые давал на встречах с ними и, плюс ко всему, формирует кадровый потенциал области по востребованным специальностям", -поддержала решение главный врач Новоузенской районной больницы Елена Акатова.

Именные стипендии губернатора помогут решению кадрового дефицита в социальной сфере

"В Саратовской области на протяжении последних двух лет ведется активная работа по решению кадрового вопроса в социальной сфере. Ранее были утверждены стипендии для студентов-целевиков, которые учатся на педагогов. Теперь появились аналогичные выплаты для медиков. Как мы видим, желающих быть учителем стало больше. Значит, мера эффективная. Думаю, что и в случае с медиками количество тех, кто будет заключать целевые договоры и решит поехать работать в отдаленные районы вырастет. Учитывая дефицит кадров в районных больницах, эта мера сегодня необходима", - отметила главный врач Пугачевской районной больницы Марина Андриянова.