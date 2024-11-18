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Награжденный медалью Суворова саратовец: "Защита Родины - святая обязанность каждого"

Новости
Награжденный медалью Суворова саратовец: "Защита Родины - святая обязанность каждого"




В интервью тг-каналу «Время Саратовское Z» участник СВО Ельтай Иманкулов рассказал, что "за ленточку" отправился добровольцем. Не стал дожидаться повестки из военкомата, когда началась частичная мобилизация.

В зоне спецоперации получил воинское звание лейтенант. Был заместителем командира роты по военно-политической работе.

Ельтай участвовал в освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики.

Указом Президента РФ за личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова. Военнослужащий эвакуировал раненых и выносил погибших с поля боя.

"Защита Родины, я считаю, это святая обязанность каждого", - рассказал боец.