Награжденный медалью Суворова саратовец: "Защита Родины - святая обязанность каждого"
В интервью тг-каналу «Время Саратовское Z» участник СВО Ельтай Иманкулов рассказал, что "за ленточку" отправился добровольцем. Не стал дожидаться повестки из военкомата, когда началась частичная мобилизация.
В зоне спецоперации получил воинское звание лейтенант. Был заместителем командира роты по военно-политической работе.
Ельтай участвовал в освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики.
Указом Президента РФ за личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова. Военнослужащий эвакуировал раненых и выносил погибших с поля боя.
"Защита Родины, я считаю, это святая обязанность каждого", - рассказал боец.