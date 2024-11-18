Награжденный медалью Суворова саратовец: "Защита Родины - святая обязанность каждого"

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В интервью тг-каналу «Время Саратовское Z» участник СВО Ельтай Иманкулов рассказал, что "за ленточку" отправился добровольцем. Не стал дожидаться повестки из военкомата, когда началась частичная мобилизация.В зоне спецоперации получил воинское звание лейтенант. Был заместителем командира роты по военно-политической работе.Ельтай участвовал в освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики.Указом Президента РФ за личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова. Военнослужащий эвакуировал раненых и выносил погибших с поля боя."Защита Родины, я считаю, это святая обязанность каждого", - рассказал боец.