В Саратове провели кинолекции о поисках стиля зодчими нашей страны и методах сохранения культурного наследия

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15 ноября в кинотеатре «Победа» состоялся первый показ цикла кинолекций «Достояние». Серия фильмов подготовлена Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры. Ведущие специалисты, признанные архитекторы и эксперты специально для проекта записали несколько выступлений о реставрации и сохранении объектов культурного наследия.Во время премьеры зрители увидели лекцию об авангарде в архитектуре, рассказ о старинных храмах и сохранении с помощью 3D сканирования, а также об особенностях зодчества и важности изучения проектов и зданий, которые были возведены нашими предками.- Изучение культурного наследия позволяет лучше понять историю, ценности и особенности проектирования в нашей стране. Сегодня русская архитектурная школа продолжает развиваться и адаптироваться. Современным архитекторам важно, владея инструментами и знаниями прошлых поколений, создавать собственные проекты зданий и сооружений, которые станут уместными в градостроительном контексте и удобными для людей, - подчеркнул министр области – председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.Показ кинолекций продолжится в кинотеатре «Победа» 22 и 29 ноября в 13.00. Саратовцы смогут посмотреть лекции о реставрации и приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию, традициях в архитектуре, возрождении и развитии исторических городов. Вход свободный.