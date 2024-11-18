«Щедрая осень»: композиции из природных материалов создавали в Лысогорском центре соцобслуживания

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В творческой мастерской «Доброцентр» Лысогорского комплексного центра социального обслуживания населения прошел тематический мастер-класс «Щедрая осень».Участники мастер-класса создавали композиции из природных материалов.«Участвуя в таких творческих занятиях, наши подопечные развивают художественный вкус, творческое воображение, изобретательность. Осенние поделки – самое настоящее зеркало осени, и участники постарались сделать их яркими, добавив к листьям овощные культуры и фрукты. Результаты порадовали каждого участника. А главное — осенний пейзаж будет радовать даже в холодные зимние дни», - прокомментировали в центре социального обслуживания Лысогорского района.Напомним, работа творческой мастерской «Доброцентр» реализуется благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография».