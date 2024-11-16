Телеграм-канал саратовского губернатора вошел в тройку лидеров по приросту аудитории

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Телеграм-канал губернатора Саратовской области Романа Бусаргина проанализировали команда аналитического центра «Г.У.Р.У.».По данным исследователей, канал главы региона стал третьим в России по приросту подписчиков среди персональных аккаунтов губернаторов России. В общем рейтинге по количеству аудитории он занимает 15 место из 89.Эксперты изучали активность губернаторов в мессенджере и реакцию аудитории на публикации. Поддержка СВО, регулирование миграционного законодательства и демография стали основными темами публикаций глав регионов.«В условиях постоянных попыток дезинформации у людей есть запрос на качественные официальные источники. Рост популярности канала Бусаргина связан с тем, что люди хотят черпать информацию из проверенных источников, которым они доверяют, а не из аффилированных анонимных каналов, собирающих слухи», - прокомментировал политолог Дмитрий Олейник.