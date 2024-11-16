Строительные эксперты подтверждают необходимость переноса сроков реконструкции трамвайной сети

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«То, что нельзя допустить нарушения технологий при реконструкции трамвайной сети - аксиома. На это справедливо указал не только губернатор. Позицию Романа Бусаргина, который уже доказал, что досконально разбирается в предмете и его невозможно ввести в заблуждение, подтверждают и эксперты ведущего Российского дорожного научно-исследовательского института РФ, которые осуществляют строительный контроль.Следует отдать должное, что глава региона придерживается линии, обозначенной еще при назначении на должность - открыто говорить о проблемах и искать решения, которые отвечают ни чьим-то личным интересам, а региона и его жителям в целом. На первый взгляд сегодняшнее решение о переносе сроков сдачи может вызвать расстроенные чувства, но на все всегда можно смотреть с другой стороны. В этом конкретном случае та другая сторона - уверенность, что основательной реконструкции трамвайной сети в Саратове не угрожает попытка подрядчиков сделать все тяп-ляп, чтобы успеть в сжатые сроки», – подчеркнул саратовский политолог Михаил Шмырев.