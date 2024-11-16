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Психологическую помощь получили почти 1,4 тысячи участников СВО и их близких

Новости
Психологическую помощь получили почти 1,4 тысячи участников СВО и их близких


На площадке регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» на очередном заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей обсудили текущие вопросы повестки дня.

Одно из направлений, по которому поступают обращения, - оказание психологической помощи бойцам и их близким.
Как рассказала заместитель министра здравоохранения Асят Выкова, в 18 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, открыты кабинеты медико-психологического консультирования для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Медицинский психолог и психотерапевт проводят прием и в филиале фонда «Защитники Отечества». На базе профильных медицинских организаций организованы круглосуточные горячие линии. «За 9 месяцев этого года за психологической и психолого-психотерапевтической помощью обратились 1412 человек, 70% из них - члены семей участников СВО», - отметила замминистра.

Психологическую помощь получили почти 1,4 тысячи участников СВО и их близких

Также она напомнила, что в регионе организовано оказание как первичной медико-санитарной, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции, и их близким. По медицинским показаниям осуществляется лечение в круглосуточных стационарах, в зависимости от состояния и возможностей пациентов используется лечение на койках дневного стационара.

Участники заседания обсудили результаты семинара руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества». Как рассказал руководитель филиала фонда Денис Белоусов, семинар прошел в первой декаде ноября в Самарской области, на нем присутствовали представители всех 89 субъектов страны, а также региональных органов власти и ведомств. В течение трех дней прошло множество теоретических и практических занятий, на которых участники семинара обсуждали ключевые вопросы поддержки ветеранов СВО и членов их семей.

Психологическую помощь получили почти 1,4 тысячи участников СВО и их близких

«Подобные мероприятия очень полезны, с их помощью можно освоить новые инструменты и практики. Благодаря обмену опытом между разными регионами сотрудники филиалов смогут быстрее и эффективнее решать встающие перед ними вопросы», – отметил Денис Белоусов.

Как отметил заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, вопросы, с которыми обращаются бойцы и их близкие, зачастую требуют комплексного подхода и максимального межведомственного взаимодействия. «Выстроен слаженный механизм работы, когда, например, семья бойца обращается в филиал фонда, социальные координаторы определяют потребности и оперативно связываются с профильными министерствами и ведомствами», – резюмировал зампред.