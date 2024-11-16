В Саратове появятся ещё два автобусных маршрута по "брутто-контрактам"

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Об этом рассказал сегодня в ходе депутатских слушания в Саратовской городской Думе министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.Он напомнил, что перевозки в Саратове по модели "брутто-контрактов" появились по инициативе и при поддержке губернатора. С 1 августа 2024 года работа двух основных магистральных маршрутов городского сообщения № 6 А и № 90 А была организована по регулируемому тарифу по этой модели.Перевозчики теперь получают фиксированную оплату за каждый рейс, но при этом должны строго соблюдать определенные требования (график движения, комфортность перевозок и т.д.).На данных маршрутах уже используется 56 автобусов большого класса, приобретенных за счет средств специальных казначейских кредитов.Такая организация перевозок позволила улучшить качество транспортных услуг населению.Пассажиры в своем большинстве положительно отзывались об этих маршрутах во время проводимых минтрансом и администрацией города Саратова проверок.Также спикер рассказал о том, что в настоящее время министерством совместно с администрацией города по поручению губернатора ведется работа по организации запуска в 2025 году еще двух магистральных автобусных маршрутов 18 д и 11 по модели "брутто-контрактов"."Мы уже сейчас видим качественные изменения в работе городского пассажирского транспорта. Конечно, не без шероховатостей, ведь мы были первопроходцами.Считаю, что практика "брутто-контрактов" - залог успешного и качественного развития транспортной отрасли областного центра", - подчеркнул министр.Отдельно остановился министр на обновлении подвижного состава.В 2023-2024 году приобретено 82 единицы автобусов большого и среднего класса на сумму 1 миллиард 49 млн. рублей. В настоящее время данные автобусы работают на маршрутах городского и пригородного сообщения города Саратов.