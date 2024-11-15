15 ноября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 15 ноября
Программа «Время Героев» открывает набор на второй поток обучения
15:05 | 15 ноября
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15:04 | 15 ноября
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14:00 | 15 ноября
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13:00 | 15 ноября
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12:30 | 15 ноября
В Хвалынской районной больнице заменили два лифта
11:00 | 15 ноября
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Программа «Время Героев» открывает набор на второй поток обучения

Новости
Программа «Время Героев» открывает набор на второй поток обучения


Проект «Время Героев» - это образовательная кадровая программа для участников и ветеранов СВО, которая запущена по поручению Президента Владимира Путина.

Участие в нем позволит претендовать на руководящие должности в органах власти или госкомпаниях.

Как отметил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, отбор участников второго потока будет осуществляться из разных категорий – как из тех, кто ранее подавал заявку, так и из числа новых кандидатов. Все, кто ранее не смог завершить процедуру отбора, получат такую возможность.

Для участников СВО, находящихся на передовой, также будет предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование в особом порядке.

Прием заявок продлится до 15 января 2025 года.

Подробнее на официальном сайте программы.