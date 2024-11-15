Программа «Время Героев» открывает набор на второй поток обучения
Проект «Время Героев» - это образовательная кадровая программа для участников и ветеранов СВО, которая запущена по поручению Президента Владимира Путина.
Участие в нем позволит претендовать на руководящие должности в органах власти или госкомпаниях.
Как отметил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, отбор участников второго потока будет осуществляться из разных категорий – как из тех, кто ранее подавал заявку, так и из числа новых кандидатов. Все, кто ранее не смог завершить процедуру отбора, получат такую возможность.
Для участников СВО, находящихся на передовой, также будет предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование в особом порядке.
Прием заявок продлится до 15 января 2025 года.
Подробнее на официальном сайте программы.