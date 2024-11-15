Министр области - председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин оценил реставрацию объектов в Петровске

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Реставраторы трудятся над объектом культурного наследия регионального значения «Училище духовное» (ул. Советская, 73). Фактически специалисты уже расчистили фасад. Он останется неоштукатуренным, то есть в своем историческом исполнении. Однако кирпич все же будет покрыт специальными составами для его лучшего сохранения, специалисты сейчас проводят отбор защитных веществ. Кроме того, здесь завершаются работы по крыше. Исторически она имела деревянную стропильную систему, покрытие кровли – металлическое. В настоящее время деревянные элементы заменены, а в ближайшее время, при поступлении материала, специалисты приступят к замене металлического покрытия. Реставраторы также расчистили потолок и стены внутри здания, проводят замену пола. В зимний период они планируют приступить к внутренним работам.Отдельно обратил внимание реставраторов на имеющиеся трещины кладки. При выявлении необходимости усиления возможно дополнительно проработать такой вопрос совместно с проектировщиками.Посетил руководитель и другой объект регионального значения, который находится на улице Московской, 8. Он также в реестр внесен в наименовании «Училище духовное». В здании располагается картинная галерея. Здесь реставраторы почти закончили работы. Они выполнили расчистку и восстановление кладки, отмостки, усиление фундаментов, ремонт внутренних помещений.В ближайшее время специалисты установят входную дверь и входной деревянный портал. Во время осмотра отметил, что на здании отсутствуют отливы. Их также смонтируют в ближайшее время.