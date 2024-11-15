«Фестиваль героев» в поддержку земляков-участников СВО прошел в Дергачах

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«Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» прошел в рабочем посёлке Дергачи.Фестивальный день проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, начался встречей с участниками, ветераном специальной военной операции, родственниками защитников Родины, помощниками фронту из Дергачёвского района.Ветеран СВО Ерлан Картакаев рассказал, что, когда в 2022 году началась частичная мобилизация, повестки получили его друзья, знакомые, коллеги, он, не дожидаясь вызова, сам отправился в военкомат. Так Ерлан стал участником специальной операции. Супруга Татьяна, две дочери, родные, конечно, переживали. Защитник России начинал свой боевой путь как штурмовик, потом стал водителем в противотанковой дивизии (возил снаряды на передовую), затем вновь вернулся в штурмовики, командовал отделением, получил ранение. Сейчас он работает в своей родной школе №2 учителем. Ерлан планирует завершить получение высшего образования, развиваться и приносить пользу родному району.Участник специальной военной операции Николай Лесовский уже 11 лет служит по контракту (сначала 3 года в спецназе на Кавказе, затем Таджикистан), на СВО с первых дней, был пулемётчиком, теперь командир взвода в батальоне БПЛА. Николай награждён медалью Жукова, а недавно ему вручили медаль Суворова. Сейчас защитник России находится в отпуске, проводит время с женой Айманой. С супругой в браке они 4 года. Девушка говорит, что дома муж ничего не рассказывает о происходящем на фронте, бережёт близких. Николай связывает своё будущее с Дергачами, после завершения СВО он хочет поступить на службу в полицию.Роман Шуков – доброволец, ему 25 лет, участником СВО он стал ещё летом 2022 года, отправившись служить в спецназ «Ахмат». Воин с неохотой рассказывает о своих наградах. Он не носит медали «За отвагу» и «За взятие Авдеевки», не считает их своими, они по его мнению, принадлежат всем его товарищам.Представители филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Саратовской области провели выездной приём для близких воинов-земляков.В концертном зале ЦДК состоялось экспонирование народной мультимедийной галереи «Портреты Саратовских героев СВО», состоялся «Телемост Саратовская область-Донбасс», на связь из зоны СВО вышли дергачёвские воины, прошёл концерт в поддержку земляков-участников специальной военной операции и волонтёров. Традиционная акция «Благодарность героям» завершила мероприятие, все желающие смогли записать видеооткрытки воинам-освободителям.