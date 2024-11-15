18 ноября стартует III ежегодная Всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант – 2024».

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К участию приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 14 лет.Приняв участие, каждый сможет проверить свои знания о героях, полководцах, битвах и сражениях, культурном военном наследии, изобразительных и кинематографических произведениях.Вопросы диктанта формируются экспертами на основе исторических фактов, документов, биографий известных личностей, произведений литературного, изобразительного и музыкального искусства, связанных с военной тематикой, и составлены с упором на культурное разнообразие и наследие многонационального народа Российской Федерации, верность гражданскому и воинскому долгу, государственное устройство и символику.Принять участие можно в онлайн формате по ссылке https://diktant.avangard-online.ru/ с 18 ноября по 8 декабря с 12.00 до 20.00 по московскому времени.Победители будут названы 9 декабря — в День Героев Отечества.