Основные торжества в честь юбилея Альфреда Шнитке состоятся 21-24 ноября

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В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке – выдающегося композитора XX века, родившегося в г. Энгельсе на Саратовской земле.14 ноября министр культуры области Наталия Щелканова рассказала о мероприятиях, посвященных юбилею композитора на заседании «круглого стола» Саратовской областной Думы.По всей стране проходят концерты, выставки, научные конференции и образовательные проекты. Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2023 года был утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилея.1 марта 2024 года в Правительстве области прошло заседание комитета с участием Ольги Борисовны Любимовой, где обсуждался федеральный план основных событий, включающий 22 мероприятия Саратовской области.В списке состоявшихся знаковых событий: ХХXVII Международный Собиновский фестиваль, издание книги профессора Саратовской консерватории Александра Демченко «Наш Альфред Шнитке» с аудиоприложением, фестиваль «Шнитке. Метафоры», объединивший академическую, экспериментальную и электронную музыку, современную хореографию и балет.30 августа в Саратовском ТЮЗе состоялся спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слезы» с участием Евгения Миронова и Марии Смольниковой в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Прозвучала «Гоголь-сюита» Шнитке и фрагменты поэмы Гоголя «Мертвые души».С 11 сентября по 30 ноября в Саратовской областной филармонии проходит Музыкальный фестиваль «Лабиринты» с участием Санкт-Петербургского хорового коллектива и Теодора Курентзиса.Наталия Щелканова подчеркнула, что основные мероприятия состоятся в ноябре:21 ноября – межмузейная выставка «Альфред Шнитке. Звуки пустых страниц» на площадке Радищевского музея;22 ноября – Пленарное заседание в Саратовской государственной консерватории; Открытая литературно-музыкальная лекция Михаила Брызгалова «Музей, который звучит» в Саратовской областной филармонии;24 ноября – возложение цветов к памятнику Шнитке в Энгельс и подведение итогов Всероссийского конкурса «Приношение Альфреду Шнитке».- Альфред Шнитке оставил большое наследие, объединив прошлое и настоящее, сиюминутное и вечное. Празднуя 90-летие, мы отдаем дань творческому и жизненному пути великого композитора, - отметила министр.