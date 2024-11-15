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На совещании в министерстве подвели итоги профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде»

Новости
На совещании в министерстве подвели итоги профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде»

В рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» на площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялось рабочее совещание с участием представителей органов власти и общественных организаций.

В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, регионального Управления Минюста России, аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, Общественной палаты региона, религиозных и национально-культурных организаций.

Участники совещания подвели основные итоги оперативно-профилактического мероприятия, которое проводилось на территории области, как и в других регионах России, с 5 по 14 ноября. В этот период была проведена целая серия тематических мероприятий - круглых столов, лекций и бесед, направленных на профилактику экстремистских проявлений, развитию гражданской активности в духе патриотизма, нетерпимости к проявлениям ксенофобии. Также была организована раздача тематических листовок с предостережениями вовлечения граждан, прежде всего молодежи, в экстремистские и террористические организации.

Основной целевой аудиторией мероприятий стали учащиеся образовательных организаций. Их информировали об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение преступлений и правонарушений, призывали поддерживать дружеские отношения со сверстниками, уважительно относиться к представителям разных народов, национальностей, культур и вероисповеданий, быть бдительными и осмотрительными при пользовании социальными сетями и мессенджерами и размещении в них комментариев.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко обратил внимание, что в регионе обеспечен необходимый уровень межведомственного взаимодействия при проведении профилактических мероприятий, направленных на противодействие проявлениям экстремизма и терроризма, обеспечение конструктивных этноконфессиональных и общественно-политических отношений. Также, по его словам, в эту работу, которая в области ведется на плановой основе, активно подключены институты гражданского общества, прежде всего религиозные и национально-культурные организации.

Председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», председатель Общественной палаты области Борис Шинчук обратил внимание на важность подобных мероприятий в воспитании подрастающего поколения, подчеркнув, что единство – фундаментальная основа российского общества, особенно в сложные для нашей страны периоды. Он также призвал участников совещания открыто обсуждать проблемы, связанные с распространением в обществе деструктивной информации и оперативно защищать подрастающее поколение от ее влияния.

В 2024 году оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде» проводилось на территории Российской Федерации с 5 по 14 ноября. Его организатором выступило Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. Мероприятие направлено на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан, прежде всего молодёжи, нетерпимости к экстремистской идеологии, негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, а также укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.