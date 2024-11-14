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На СВО востребованы бойцы с техническим образованием

Новости
На СВО востребованы бойцы с техническим образованием



Контракты для участия в Специальной военной операции заключают механики и электрики. О своем образовании и профессиональных навыках рассказали саратовцы – будущие участники СВО.

Желание защитить Родину и своих близких, внести свой вклад в Победу, помочь бойцам, которые уже находятся в зоне проведения специальной военной операции - такие мотивы движут саратовцами, заключающими контракты с Минобороны РФ. Об этом сегодня рассказал телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Так, военнослужащий Артем рассказывает, что он проходил службу в армии в 2015 году. Получил воинскую специальность "водитель-механик". Артем считает, что его профессия сейчас очень важна на передовой, поэтому он не смог остаться в стороне и заключил контракт на военную службу.

"Кто, если не мы? Если каждый так будет рассуждать, то это закончится как можно быстрее. Помощь нужна и ребятам, которые там находятся, и нашим женам, семьям, матерям, которые находятся здесь. Им тоже нужна победа", - подчеркнул боец.

Напомним, чтобы поступить на военную службу по контракту, нужно обратиться в пункт отбора по адресу: Саратов, ул.Буровая, 36 или по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или в военкомат по месту жительства.

Подать заявку можно и через единый портал государственных услуг https://contract.gosuslugi.ru/ .

Подробности на сайте службапоконтракту.рф и по телефону 117.