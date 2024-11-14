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Саратовские овощи поставят в Беларусь

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Саратовские овощи поставят в Беларусь



Достигнуты первые соглашения о сотрудничестве между предприятиями Саратовской области и Республики Беларусь в рамках бизнес-миссии региональных компаний в Минск.

Бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национальных проектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство».

Параллельно саратовские компании принимают участие в международной выставке-ярмарке «Продэкспо-2024»

Саратовское овощеводческое предприятие ООО «Ровенское подворье» подписало экспортный контракт с белорусским партнером на поставку сельхозпродукции. Также достигнуты договоренности о сотрудничестве с торговыми сетями Республики Беларусь.

Генеральный директор завода по производству бытовой техники и электроники ООО «РЭМО» Аркадий Волошин отметил высокую продуктивность проведенных бизнес-встреч: «Мы видим перспективу во взаимодействии с пятью крупными белорусскими контрагентами. Мы можем предложить максимально широкую номенклатуру предприятия, чтобы закрыть одним предложением несколько категорий товаров».

«С белорусской компанией строительных материалов мы достигли предварительной договоренности о заключении экспортного контракта на поставку емкостного оборудования для приготовления обойного клея», - рассказал старший менеджер по продажам завода - производителя фасовочного и упаковочного оборудования ООО «Аврора» Михаил Васюков.

Региональный производитель строительных и лакокрасочных материалов ООО «ТЭК» результативно провел ряд видеоконференций с потенциальными заказчиками.

Также на выставке участники бизнес-миссии посетили стенды потенциальных партнеров, круглый стол с участием Торгового представителя РФ в Республике Беларусь Юрия Золотарева и руководителя РЭЦ в Республике Беларусь Виктора Доронкевича.