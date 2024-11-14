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В Самойловке по нацпроекту установили универсальную спортивную площадку

Новости
В Самойловке по нацпроекту установили универсальную спортивную площадку


В р.п. Самойловка завершено благоустройство общественных пространств в этом году. Благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного Президентом Владимиром Путиным в рабочем посёлке установили универсальную спортивную площадку на улице Ленина и благоустроили территорию, прилегающую к кинотеатру "Нива".

"Универсальная спортивная площадка приспособлена для занятий популярными видами спорта и будет открыта круглый год. На ней установлены волейбольная сетка, баскетбольные кольца и ворота для игр в мини футбол и хоккей. В зимний период будет заливаться каток. Также благоустроена территория вблизи кинотеатра "Нива"", - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Отметим, что в этом году в регионе уже благоустроено 139 территорий, из них 78 общественных и 61 дворовая территория.