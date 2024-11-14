Проект многодетной мамы-предпринимателя из Саратовской области вошел в число 30 лучших в стране

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Бизнес-проект многодетной мамы из Саратовской области вошел в число 30 лучших в России и примет участие в федеральном этапе грантовой программы «Мама-предприниматель».Ирина Платонова - мама 4 детей, химик-органик, косметолог, основатель бренда профессиональной косметики — стала победительницей регионального этапа конкурса и получила грант в размере 100 тысяч рублей на развитие бизнеса.Предприниматель представит Саратовскую область на федеральном этапе, который пройдет с 19 по 23 ноября в Москве. Участницы пройдут обучение и выступят с защитой своих проектов. Победители смогут претендовать на грант в размере 1 млн, 500 или 250 тыс. рублей, а также на другую поддержку в развитии бизнеса.