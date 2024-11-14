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В храме Георгия Победоносца состоялась церемония принесения клятвы кадета казаками МОУ «СОШ №63 с УИП». В торжественной обстановке кадеты поклялись хорошо учиться и приложить все усилия для процветания своей страны.После торжественной клятвы ребят поздравил товарищ атамана (первый заместитель) Окружного Казачьего Общества Саратовской области, войсковой старшина Третьяков Иван Михайлович, пожелал отличной учебы, отметив, что ребята попали в дружную кадетскую семью, где дорожат своей честью и служат Отечеству. Так же ребят поздравил священник храма Дмитрий Евстигнеев, вместе с ним кадеты помолились перед иконой Георгия Победоносца, затем отец Дмитрий провел экскурсию по храму и ответил на все вопросы ребят. От прихожан храма кадеты получили в подарок иконки с изображением Георгия Победоносца.