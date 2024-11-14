В Краснокутском районе по областной программе отремонтировали 1,5 км пешеходных дорожек

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В текущем году на ремонт тротуаров по программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, направлено 205 млн рублей."В большинстве муниципалитетах работы уже завершены. Например, в Краснокутском районе суммарно обновили 1,5 км пешеходных дорожек. В первую очередь по программе благоустраиваются тротуары, ведущие к объектам социальной инфраструктуры. Так, для комфорта жителей Красного Кута отремонтировали подход к средней общеобразовательной школе №1", - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.