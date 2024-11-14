29 ноября будет отмечаться 100-летие со дня рождения выдающейся актрисы и театрального педагога Валентины Ермаковой

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В преддверии празднования в музее Саратовского театра драмы имени Слонова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» развернулась выставка, посвященная жизни и творчеству В.А. Ермаковой, прошел показ архивной передачи ГТРК «Саратов» «Вот стою я перед вами». В основе – монолог замечательной актрисы о своем сценическом пути, любимых ролях и тех встречах, что повлияли на ее актерскую судьбу.Театр представил экспозицию, героем которой стал народный артист России Яков Янин - сценический партнер Валентины Александровны на протяжении многих лет. «Миллионерша», «Беспокойное сердце», «Месяц в деревне», «Замок Шинон», «Старомодная комедия», «Любовь и голуби», «Жили-были мать да дочь» – только несколько названий спектаклей, объединивших незабываемый актерский дуэт.Юбилею будет посвящен Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени народной артистки СССР Валентины Ермаковой. Этот проект стал одним из победителей первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года в области культуры, искусства и креативных индустрии‌. Он получил около 3,5 миллиона рублей.Саратовский фестиваль имени В.А.Ермаковой - первый и единственный в стране конкурс студенческого профмастерства с образовательной программой и участием звезд федерального масштаба.Среди инициаторов - ученики Валентины Ермаковой заслуженный артист РФ Игорь Баголей и Любовь Баголей. В фестивале участвуют выпускники мастерской Валентины Ермаковой разных лет - народные артисты РФ Евгений Миронов и Галина Тюнина, заслуженные артисты РФ Владимир Калисанов, Максим Матвеев, известная питерская актриса Анна Вартаньян и другие звезды театрального искусства.В этот раз в рамках фестиваля пройдет уже III Всероссийский конкурс студенческих работ малой формы «Театральные фрагменты» (единственный в России), где студенческие коллективы представляют отрывки из драматических и литературных произведений.- Заканчивается год очень важной датой для саратовского театрального мира: 100 лет со дня рождения народной артистки СССР Валентины Ермаковой, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В Саратовской области появилась новая театральная награда. Губернатор подписал постановление об учреждении премии имени народной артистки СССР Валентины Ермаковой. Премия будет присуждаться ежегодно в четырех номинациях. За успешное освоение актерской профессии лауреат получит 50 тысяч рублей. Остальные три номинации - за воспитание актерской смены, высокие достижения в театральном искусстве и яркое событие в театральной жизни области - предусматривают награду в 80 тысяч рублей каждая. Первыми лауреатами станут артисты, педагоги и преподаватели, режиссеры-постановщики, внесшие значительный вклад в развитие театрального искусства Саратовской области. Их имена будут объявлены на торжественном мероприятии 29 ноября. Ярким событием юбилейного вечера станет показ литературно – музыкального спектакля с участием народного артиста РФ Евгения Миронова.