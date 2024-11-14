Четыре новых кинозала откроются в декабре в области

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В декабре в регионе запланировано открытие четырех новых кинозалов: в поселках Базарный Карабулак, Лысые Горы, селе Перелюб и городе Ртищево. Благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в кинозалах Базарного Карабулака будет 300 зрительских мест, в Лысых Горах — 81 место, в Перелюбе — 46 мест, а в Ртищево — 52 зрительских места. Таким образом, общее количество мест в модернизированных кинозалах региона составит 6,9 тысяч. Всего с 2016 по 2024 годы модернизировано 43 кинозала.В 2024 году Фонд кино предоставит каждому из этих кинозалов субсидию в размере 9 миллионов рублей. До конца декабря будут завершены работы по техническому переоснащению залов. За счет федеральной субсидии кинозалы будут оснащены новейшим кинопроекционным и звуковым оборудованием, современным кассовым оборудованием и киноэкраном.Следует отметить, что до настоящего времени в этих районах не было современных кинотеатров. Благодаря национальному проекту «Культура», жители смогут наслаждаться фильмами в новых кинотеатрах, поддерживающих форматы 3D и 2D.Как отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, «Общий объем инвестиций, полученных Саратовской областью на модернизацию муниципальных кинозалов за период с 2016 по 2024 гг., составил 239 миллионов рублей».