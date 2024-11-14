14 ноября 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:40 | 13 ноября
В Краснокутском районе по областной программе отремонтировали 1,5 км пешеходных дорожек
17:30 | 13 ноября
29 ноября будет отмечаться 100-летие со дня рождения выдающейся актрисы и театрального педагога Валентины Ермаковой
17:00 | 13 ноября
Четыре новых кинозала откроются в декабре в области
16:30 | 13 ноября
Капитальный ремонт поликлиники Ровенской районной больницы идет с опережающими темпами и соблюдением всех стандартов
15:17 | 13 ноября
Глава Ртищевского муниципального района Александр Викторович Жуковский: В этом году в Ртищеве отремонтировано более 6000 квадратных метров тротуаров
15:00 | 13 ноября
Саратовскую продукцию покажут на международной выставке
14:00 | 13 ноября
Штат Саратовской городской клинической больницы № 1 пополнили 89 новых специалистов
13:00 | 13 ноября
Ежедневно для ветеранов проводятся консультации по вопросам соцподдержки
12:24 | 13 ноября
В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Саратовское Суворовское училище.История и память»
11:06 | 13 ноября
Социозащитные учреждения области продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Четыре новых кинозала откроются в декабре в области

Новости
Четыре новых кинозала откроются в декабре в области


В декабре в регионе запланировано открытие четырех новых кинозалов: в поселках Базарный Карабулак, Лысые Горы, селе Перелюб и городе Ртищево. Благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в кинозалах Базарного Карабулака будет 300 зрительских мест, в Лысых Горах — 81 место, в Перелюбе — 46 мест, а в Ртищево — 52 зрительских места. Таким образом, общее количество мест в модернизированных кинозалах региона составит 6,9 тысяч. Всего с 2016 по 2024 годы модернизировано 43 кинозала.

В 2024 году Фонд кино предоставит каждому из этих кинозалов субсидию в размере 9 миллионов рублей. До конца декабря будут завершены работы по техническому переоснащению залов. За счет федеральной субсидии кинозалы будут оснащены новейшим кинопроекционным и звуковым оборудованием, современным кассовым оборудованием и киноэкраном.

Следует отметить, что до настоящего времени в этих районах не было современных кинотеатров. Благодаря национальному проекту «Культура», жители смогут наслаждаться фильмами в новых кинотеатрах, поддерживающих форматы 3D и 2D.

Как отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, «Общий объем инвестиций, полученных Саратовской областью на модернизацию муниципальных кинозалов за период с 2016 по 2024 гг., составил 239 миллионов рублей».