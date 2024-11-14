Капитальный ремонт поликлиники Ровенской районной больницы идет с опережающими темпами и соблюдением всех стандартов

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Работы проводятся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Капитальный ремонт внутренних помещений поликлиники начался в октябре 2024 года, до этого в двухэтажном здании была отремонтирована кровля.Работы ведутся с опережением графика. Уже заменена вся отопительная система, произведен демонтаж старой штукатурки, демонтаж старых оконных блоков и установка 38 новых. Подрядчики выполняют работы добросовестно. Весь ход работ капитального ремонта находится на особом контроле у главного врача.«Ремонт проводится с учетом критериев новой модели медицинской организации - «бережливой поликлиники», что сделает пребывание здесь более комфортным и удобным. Мы стремимся создать максимально благоприятные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Работы проводятся с опережением сроков и соблюдением стандартов качества»,- рассказала главный врач районной больницы Светлана Светова.