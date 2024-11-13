Саратовскую продукцию покажут на международной выставке

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Продукция саратовских производителей будет презентована на Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо-2024». Об этом сообщили в областном министерстве экономического развития. Выставка проходит в столице Республики Беларусь в Минске.В работе выставки принимают участие семь компаний региона. Представляют наш регион производители соков, хлебопекарной муки, оборудования для переработки мяса и фасовочно-упаковочного оборудования.Участие в мероприятии международного уровня организовано при содействии профильного министерства, Центра поддержки экспорта в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство».По словам чиновников, региональные компании проводят переговоры с потенциальными партнёрами, увеличивают контактную базу для дальнейшей совместной работы и заключения контрактов на поставку.Параллельно в Беларуси проходит бизнес-миссия предпринимателей региона. В рамках программы состоятся переговоры в формате b2b, посещение производственных площадок белорусских предприятий.