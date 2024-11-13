Ежедневно для ветеранов проводятся консультации по вопросам соцподдержки

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Организация утвердила план патриотических и социальных мероприятий, которые будут посвящены знаменательной дате. Среди них просветительские беседы со школьниками, встречи с ветеранами, выступления творческих коллективов.«День Победы - это один из самых значимых праздников для всех жителей нашей страны. Он символизирует память о героизме и самоотверженности наших предков, которые отстояли свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Наша с вами задача - не допустить искажения этой памяти, сохранить и передать ее молодому поколению», - подчеркнул Роман Бусаргин.Еще одним важным направлением работы ветеранских организаций стало участие в помощи бойцам специальной военной операции. Волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут носки и варежки, собирают лекарства и медицинские принадлежности, отправляют гуманитарную помощь жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей.Отдельно на встрече обсуждалась работа по поддержке ветеранов. По словам Сергея Овсянникова, еженедельно для ветеранов и пенсионеров проводятся консультации по различным вопросам социальной защиты, медицинских услуг и тд.