13 ноября 2024 СРЕДА
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Ежедневно для ветеранов проводятся консультации по вопросам соцподдержки

Новости
Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с председателем областного Совета ветеранов Сергеем Овсянниковым. Темой для обсуждения стала подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.


Ежедневно для ветеранов проводятся консультации по вопросам соцподдержки

Организация утвердила план патриотических и социальных мероприятий, которые будут посвящены знаменательной дате. Среди них просветительские беседы со школьниками, встречи с ветеранами, выступления творческих коллективов.

«День Победы - это один из самых значимых праздников для всех жителей нашей страны. Он символизирует память о героизме и самоотверженности наших предков, которые отстояли свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Наша с вами задача - не допустить искажения этой памяти, сохранить и передать ее молодому поколению», - подчеркнул Роман Бусаргин.

Ежедневно для ветеранов проводятся консультации по вопросам соцподдержки

Еще одним важным направлением работы ветеранских организаций стало участие в помощи бойцам специальной военной операции. Волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут носки и варежки, собирают лекарства и медицинские принадлежности, отправляют гуманитарную помощь жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Отдельно на встрече обсуждалась работа по поддержке ветеранов. По словам Сергея Овсянникова, еженедельно для ветеранов и пенсионеров проводятся консультации по различным вопросам социальной защиты, медицинских услуг и тд.