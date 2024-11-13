В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Саратовское Суворовское училище.История и память»
Среди гостей – Жан Страдзе, директор музея истории Саратовского Суворовского училища, из которого на выставку было передано более 20 предметов
Она посвящена 80-летию создания учреждения. На открытиеMy Webpage пригласили членов организаций «Союз Саратовских курсантов» и «Саратовский суворово-нахимовский союз».
Она посвящена 80-летию создания учреждения. На открытиеMy Webpage пригласили членов организаций «Союз Саратовских курсантов» и «Саратовский суворово-нахимовский союз».