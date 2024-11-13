13 ноября 2024 СРЕДА
Новости
15:17 | 13 ноября
Глава Ртищевского муниципального района Александр Викторович Жуковский: В этом году в Ртищеве отремонтировано более 6000 квадратных метров тротуаров
15:00 | 13 ноября
Саратовскую продукцию покажут на международной выставке
14:00 | 13 ноября
Штат Саратовской городской клинической больницы № 1 пополнили 89 новых специалистов
13:00 | 13 ноября
Ежедневно для ветеранов проводятся консультации по вопросам соцподдержки
12:24 | 13 ноября
В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Саратовское Суворовское училище.История и память»
11:06 | 13 ноября
Социозащитные учреждения области продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции
22:15 | 12 ноября
В Новосибирске прошла конференция «День Монтажника»
21:44 | 12 ноября
Борис Шинчук:«Мигранты должны приезжать к нам подготовленными и ментально, и профессионально»
16:00 | 12 ноября
Ветеран военной службы встретится с будущими призывниками
14:00 | 12 ноября
Юлия Литневская поддержала проведение форума Российского общества «Знание»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Саратовское Суворовское училище.История и память»

Новости
Среди гостей – Жан Страдзе, директор музея истории Саратовского Суворовского училища, из которого на выставку было передано более 20 предметов


Она посвящена 80-летию создания учреждения. На открытиеMy Webpage пригласили членов организаций «Союз Саратовских курсантов» и «Саратовский суворово-нахимовский союз».