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Социозащитные учреждения области продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции

Новости
Социозащитные учреждения области продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции


На фронт отправляются теплые вещи, сухие заготовки супов, травяные чаи, домашние закрутки, блиндажные свечи и многое другое, что может пригодиться солдату в быту.

Многие учреждения изготавливают маскировочные сети. А вот семья сотрудницы Подлесновского дома-интерната плетет браслеты для выживания.

Социозащитные учреждения области продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции

Браслет выживания для бойцов сплетен особым способом из очень прочного материала «паракорд». Он расплетается за секунды, и в руках бойца оказывается крепкая 5-метровая веревка, используемая в тактических, медицинских и хозяйственных целях.

С помощью веревки можно закрепить груз, вытащить раненого в случае отсутствия носилок, заменить порванные шнурки, можно использовать в качестве жгута на рану, троса для саперной кошки при разминировании. Вместе с тем, внутренние жилы паракорда используются по отдельности как особо прочные нити.


Социозащитные учреждения области продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции

«Смысл браслета выживания заключается в том, что боец носит его всегда с собой – на руке или прикрепленным на карабин в легкодоступном месте. В этом случае он может воспользоваться им в самой неожиданной ситуации. Кроме того, браслет также является талисманом, созданным с теплом и заботой добрыми руками, и напоминает солдатам о том, что их помнят, любят и ждут», – рассказали в Подлесновском доме-интернате.