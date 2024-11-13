Социозащитные учреждения области продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции

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На фронт отправляются теплые вещи, сухие заготовки супов, травяные чаи, домашние закрутки, блиндажные свечи и многое другое, что может пригодиться солдату в быту.Многие учреждения изготавливают маскировочные сети. А вот семья сотрудницы Подлесновского дома-интерната плетет браслеты для выживания.Браслет выживания для бойцов сплетен особым способом из очень прочного материала «паракорд». Он расплетается за секунды, и в руках бойца оказывается крепкая 5-метровая веревка, используемая в тактических, медицинских и хозяйственных целях.С помощью веревки можно закрепить груз, вытащить раненого в случае отсутствия носилок, заменить порванные шнурки, можно использовать в качестве жгута на рану, троса для саперной кошки при разминировании. Вместе с тем, внутренние жилы паракорда используются по отдельности как особо прочные нити.«Смысл браслета выживания заключается в том, что боец носит его всегда с собой – на руке или прикрепленным на карабин в легкодоступном месте. В этом случае он может воспользоваться им в самой неожиданной ситуации. Кроме того, браслет также является талисманом, созданным с теплом и заботой добрыми руками, и напоминает солдатам о том, что их помнят, любят и ждут», – рассказали в Подлесновском доме-интернате.