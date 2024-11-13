Борис Шинчук:«Мигранты должны приезжать к нам подготовленными и ментально, и профессионально»
Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук прокомментировал телеканалу "Царьград.ТВ" инициативу губернатора области о запрете работы мигрантов в некоторых сферах.
В частности, Борис Шинчук сказал, что важно создавать места для обучения мигрантов на их родине, где они имели бы возможность приобретать те профессии, в которых заинтересованы наши работодатели. Кроме того, они должны владеть элементарными знаниями по истории, традициям нашей страны и, безусловно, они должны знать русский язык.