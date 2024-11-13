Ветеран военной службы встретится с будущими призывниками

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В преддверии Всероссийского дня призывника 14 ноября в 13:00 в Областной универсальной научной библиотеке состоится историко-патриотическая программа для молодёжи под названием «Мы будем громко прославлять мужчину с высоким званием – “Солдат!”».К молодым людям, будущим защитникам Отечества, обратится Алексей Порошин – член Комитета ветеранов военной службы, полковник в отставке, историк и кандидат педагогических наук. Он поделится своими мыслями и знаниями о служении Родине, а также расскажет о важности патриотического воспитания.Вход свободный.