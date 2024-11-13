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Председатель комитета облдумы по образованию и культуре, региональный куратор направления «Культура, история, традиции» народной программы партии «Единая Россия» Юлия Литневская поддержала проведение форума Российского общества «Знание».Форум прошёл на площадке лицея-интерната №64 в рамках трека «Знание.Наука» и объединил более 500 человек со всего региона. Молодые ученые, преподаватели и популяризаторы наук рассказали о своей деятельности и поделились навыками.Преподаватели Вавиловского университета провели для ребят экскурс в животный мир и мастер-класс. Представитель СГТУ имени Ю.А. Гагарина погрузила школьников в исторические факты, которые позволяют говорить о Саратове, как о космическом городе. Вниманию участников мероприятия была представлена выставка, посвящённая направлениям работы общества «Знание». Школьникам, принявшим участие в ее подготовке, директор филиала Алина Анисимова вручила награды.«Благодаря нашему Президенту возродилось Российское общество «Знание». И сегодня оно помогает твёрже стоять на ногах тем, кто хочет развивать страну. Горжусь тем, что сотрудничаю с просветительской организацией. И мне очень отрадно видеть, какой потенциал заложен в каждом ребёнке. Благодаря таким мероприятиям мы помогаем им расширять кругозор, трансформировать мечту в цель, дарим новые знания, уверенность в себе. Здорово, что у наших детей сегодня есть такая возможность реализации себя. Замечательная звёздная плеяда имён, известных всему миру, напрямую связана с нашей родной Саратовской областью. Сегодня на этой площадке собрались те, кто хочет идти вперёд, учиться и развиваться, те, кто не боится ставить перед собой амбициозные задачи»,– отметила Юлия Литневская, приветствуя участников форума.