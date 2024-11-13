Более 2,9 млрд рублей получил малый и средний бизнес Саратовской области под зонтичные поручительства

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Кредиты на сумму 2,91 млрд рублей получил малый и средний бизнес Саратовской области за три квартала текущего года с использованием зонтичных поручительств Корпорации МСП. Прирост составил 80% по сравнению с девятью месяцами прошлого года. Число МСП региона, воспользовавшихся поддержкой, также увеличилось - прирост составил 122%. Такие данные предоставила Корпорация МСП.Механизм зонтичных поручительств был запущен по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет. Подробнее с программой поддержки зонтичных поручительств можно ознакомиться на платформе МСП.РФ.В целом по России за три квартала 2024 года малые и средние предприятия получили более 338 млрд рублей под зонтичные поручительства Корпорации МСП. Это почти в два раза больше, чем было за девять месяцев прошлого года.Лидером по приросту объемов кредитования под зонтичные поручительства стала сфера образования (увеличение на 342%, до почти 1 млрд рублей). Также высокий рост — на 214% — отмечен в сфере информации и связи (до 13,5 млрд рублей), экологии (+180%, до 1,7 млрд рублей) и в научно-технической деятельности (рост на 151%, до почти 13 млрд рублей).«В числе сфер, лидирующих по приросту привлеченных под зонтичные поручительства средств, находится туризм. В этом году с использованием данного механизма уже получено 13,2 млрд рублей кредитных средств — вдвое больше, чем годом ранее. Наибольший рост зафиксирован в таком направлении, как прокат и реализация туринвентаря — в 2,8 раза, до 0,5 млрд рублей. Также заметно активнее стали привлекать финансирование МСП-турагентства, у которых объем полученных банковских средств вырос в 2,4 раза, до 0,84 млрд рублей. У ресторанов и кафе наблюдается прирост объемов кредитов более чем вдвое, до 5,6 млрд рублей», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.«В целом число МСП, воспользовавшихся зонтичными поручительствами, в этом году увеличилось почти в три раза. За январь — сентябрь оно достигло 30 тыс., тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял около 11 тыс. Чаще всего привлеченные с помощью зонтичных поручительств финансы малый и средний бизнес направляет на пополнение оборотных средств — свыше 255 млрд рублей. Более 72,5 млрд рублей МСП взяли на инвестиционные цели, почти 6,6 млрд направили на развитие предпринимательской деятельности. Еще около 4,6 млрд — на рефинансирование ранее взятых кредитов», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.