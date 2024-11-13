Саратов готовится принять чемпионат мира по универсальному бою

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С 27 ноября по 1 декабря впервые на территории региона пройдет чемпионат мира по универсальному бою, который объединит более 400 сильнейших спортсменов из 30 стран мира.Накануне подготовку к проведению знакового мероприятия обсудили в ходе заседания орг.комитета под председательством Заместителя Председателя правительства области Михаила Орлова.Универсальный бой — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.Это яркое и зрелищное событие пройдет на базе «Протон-Арены». Торжественное открытие соревнований запланировано на 29 ноября.