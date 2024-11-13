13 ноября 2024 СРЕДА
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12:00 | 12 ноября
Саратов готовится принять чемпионат мира по универсальному бою
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Саратов готовится принять чемпионат мира по универсальному бою

Новости / Главное в спорте / Спорт
Саратов готовится принять чемпионат мира по универсальному бою

С 27 ноября по 1 декабря впервые на территории региона пройдет чемпионат мира по универсальному бою, который объединит более 400 сильнейших спортсменов из 30 стран мира.

Накануне подготовку к проведению знакового мероприятия обсудили в ходе заседания орг.комитета под председательством Заместителя Председателя правительства области Михаила Орлова.

Универсальный бой — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

Это яркое и зрелищное событие пройдет на базе «Протон-Арены». Торжественное открытие соревнований запланировано на 29 ноября.