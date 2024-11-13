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С начала года капремонт провели в 79 многоквартирных домах области

Новости
С начала года капремонт провели в 79 многоквартирных домах области


В 2024 году Фондом капремонта области принято 106 видов строительно-монтажных работ в 79 многоквартирных домах области.

"В регионе продолжаются работы в рамках краткосрочного плана областной программы капитального ремонта. Суммарно в текущем месяце в МКД области заменили 13 лифтов, а также капитально отремонтировали две крыши. Представители Фонда капитального ремонта на регулярной основе выезжают на ремонтируемые объекты. Так, проведен осмотр хода работ по капремонту многоквартирного дома номер 41 по улице Комсомольская в Саратове. Данный дом является объектом культурного наследия. На сегодняшний день подрядчиком завезён необходимый материал  для ремонта крыши, производится устройство стропильной системы, обрешётки, а также подготовка кровельного материала к монтажу", - рассказала гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области Юлия Вихляева.

После завершения мероприятий по капремонту общего имущества МКД на все выполненные работы действует пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядчик несет ответственность как перед Фондом, так и перед собственниками дома за качество работ. Напомним, не признаются гарантийными случаями недостатки и дефекты, появившиеся вследствие ненадлежащего обслуживания МКД или повреждения в результате неправомерных действий жильцов дома или третьих лиц.