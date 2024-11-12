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Милана Дубовенко – серебряный и бронзовый призер Первенства мира

Новости / Спорт
Милана Дубовенко – серебряный и бронзовый призер Первенства мира


В турецкой Аланье завершилось Первенство мира по шашкам-64 среди юношей и девушек. За звание сильнейших боролись более 270 спортсменов из 17 стран мира.

Юная спортсменка из Саратовской области, кандидат в мастера спорта, воспитанница отделения шашек областной школы по шахматам Милана Дубовенко в упорной борьбе стала вице-чемпионкой в молниеносной программе.

В самой престижной, классической программе Первенства, которая продолжалась на протяжении недели, Милана завоевала бронзовую награду, не проиграв ни одной партии.

Милана Дубовенко – серебряный и бронзовый призер Первенства мира