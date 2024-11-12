Под Саратовом сформировали и отправили гумконвой в зону СВО

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Представители «Боевого братства» в 71-й раз отправились с гуманитарной помощью из Балакова в зону СВО. Они везут бойцам личные посылки, продукты и необходимые вещи. Гуманитарная помощь будет передана в девять подразделений.– Желаю представителям «Боевого братства» удачи! Благодарю вас за отзывчивость, неравнодушие и смелость. Также выражаю благодарность жителям Балаковского района за поддержку военнослужащих, которые сейчас с честью и достоинством защищают Отечество и сражаются ради мирного неба над нашими головами. Вы укрепляете боевой дух ребят и тем самым приближаете победу, – сказал глава Балаковского района Сергей Барулин.