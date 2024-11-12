В Саратове на остановочных павильонах появились портреты Героев России

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По инициативе "Боевого Братства" остановочные павильоны Саратова оформлены изображениями с портретами Героев России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Акция приурочена к отмечаемому в декабре Дню героев Отечества и призвана напомнить горожанам о саратовцах, удостоенных высокой воинской награды в ходе специальной военной операции.Среди размещенных Героев - участники СВО: начальник Саратовского военного института войск национальной гвардии, полковник Александр Белоглазов, подполковник Мирлан Джумагалиев, майор Тимур Дудкин, капитан Никита Палазник, рядовой Арслан Султанов.На плакатах также присутствуют погибшие при исполнении воинского долга военный летчик, пилот вертолета Ка-52 «Аллигатор», подполковник Александр Аксенов, заместитель командира батальона Александрийской бригады, капитан Сергей Назаров и офицер спецназа Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов