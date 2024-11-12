12 ноября 2024 ВТОРНИК
Новости
18:54 | 11 ноября
Весенний марафон Знание.Первые будет посвящен 80-летию Великой Победы
15:45 | 11 ноября
«Браво, артист»: новый фестивальный сезон открыт при поддержке фонда «Русское наследие»
15:13 | 11 ноября
Милана Дубовенко – серебряный и бронзовый призер Первенства мира
14:30 | 11 ноября
Под Саратовом сформировали и отправили гумконвой в зону СВО
13:09 | 11 ноября
В Саратове на остановочных павильонах появились портреты Героев России
11:31 | 11 ноября
Иностранные студенты попробовали себя в роли звонарей и увидели школу чтецов Корана
21:54 | 09 ноября
Продукцию 10 саратовских компаний маркируют знаком соответствия «Сделано в России»
16:01 | 09 ноября
Для здания ТЮЗа в Саратове установлено охранное обязательство
12:30 | 09 ноября
Школьникам рассказали о подвигах доноров в годы Великой Отечественной войны
11:00 | 09 ноября
Весенний марафон Знание.Первые будет посвящен 80-летию Великой Победы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове на остановочных павильонах появились портреты Героев России

Новости
В Саратове на остановочных павильонах появились портреты Героев России




По инициативе "Боевого Братства" остановочные павильоны Саратова оформлены изображениями с портретами Героев России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Акция приурочена к отмечаемому в декабре Дню героев Отечества и призвана напомнить горожанам о саратовцах, удостоенных высокой воинской награды в ходе специальной военной операции.

Среди размещенных Героев - участники СВО: начальник Саратовского военного института войск национальной гвардии, полковник Александр Белоглазов, подполковник Мирлан Джумагалиев, майор Тимур Дудкин, капитан Никита Палазник, рядовой Арслан Султанов.

На плакатах также присутствуют погибшие при исполнении воинского долга военный летчик, пилот вертолета Ка-52 «Аллигатор», подполковник Александр Аксенов, заместитель командира батальона Александрийской бригады, капитан Сергей Назаров и офицер спецназа Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов