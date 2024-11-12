Иностранные студенты попробовали себя в роли звонарей и увидели школу чтецов Корана
В Саратове реализуется проект «Приглашение в Саратов», направленный на знакомство иностранных студентов с культурой и традициями региона.
В рамках проекта состоялась экскурсия «Саратов исторический: в гостях у нагорных народов», которую посетили иностранные студенты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
Экскурсия началась с посещения Архиерейского подворья Покровского собора города Саратова. Студенты поднялись на колокольню и под руководством опытных звонарей освоили основы колокольного искусства.
Экскурсия сопровождалась рассказом об истории добрососедских отношений христиан и мусульман, проживающих на территории Саратовской области, истории и судьбе их культовых сооружений.
После чего студенты посетили Саратовскую соборную мечеть и Коранический центр «Зейд бин Сабит» при Духовном управлении мусульман Поволжья, где им показали, как учат детей читать Священный Коран.
Проект реализуется за счет средств гранта областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций.