Иностранные студенты попробовали себя в роли звонарей и увидели школу чтецов Корана

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В Саратове реализуется проект «Приглашение в Саратов», направленный на знакомство иностранных студентов с культурой и традициями региона.В рамках проекта состоялась экскурсия «Саратов исторический: в гостях у нагорных народов», которую посетили иностранные студенты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.Экскурсия началась с посещения Архиерейского подворья Покровского собора города Саратова. Студенты поднялись на колокольню и под руководством опытных звонарей освоили основы колокольного искусства.Экскурсия сопровождалась рассказом об истории добрососедских отношений христиан и мусульман, проживающих на территории Саратовской области, истории и судьбе их культовых сооружений.После чего студенты посетили Саратовскую соборную мечеть и Коранический центр «Зейд бин Сабит» при Духовном управлении мусульман Поволжья, где им показали, как учат детей читать Священный Коран.Проект реализуется за счет средств гранта областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций.