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Продукцию 10 саратовских компаний маркируют знаком соответствия «Сделано в России»

Новости
Продукцию 10 саратовских компаний маркируют знаком соответствия «Сделано в России»


Саратовское предприятие «ПромТехПласт» стало участником программы поддержки отечественных брендов и получило право маркировки продукции знаком соответствия «Сделано в России», сообщил министр экономического развития Андрей Разборов.

Компания занимается производством автозапчастей и автокомпонентов, обеспечивая как отечественный, так и зарубежный рынок. В частности, экспортирует товары в Беларусь и Казахстан, планирует увеличение поставок на белорусский рынок.

Также активно ведется работа, направленная на импортозамещение. В этом активно помогает центр поддержки экспорта Саратовской области в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», реализуемых по решению президента Владимира Путина.

Программа «Сделано в России» разработана Российским экспортным центром (РЭЦ). Участие в программе позволяет укрепить позиции компании на внешнем рынке, а также дает доступ к информационной и маркетинговой поддержке от РЭЦ, в том числе включение в каталог Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для участников программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и другое.

«Уже 10 саратовских компаний прошли сертификацию, еще раз доказав высокое качество своей продукции. Символ «Сделано в России» - логотип «птичка» - позволит предприятиям подтвердить свою добросовестность, найти новых покупателей и партнеров за рубежом», - пояснил Андрей Разборов.