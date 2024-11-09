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Для здания ТЮЗа в Саратове установлено охранное обязательство

Новости
Для здания ТЮЗа в Саратове установлено охранное обязательство

Комитет культурного наследия утвердил охранное обязательство для объекта регионального значения «Здание. Памятник архитектуры. Начало XX в. Модерн». Саратовцам дом известен как Театр Юного Зрителя. Дом находится на улице Вольской, 83.

По информации краеведов, здание было построено в начале ХХ века частным владельцем для сдачи в аренду клубу подрядчиков строительных работ. В 1920-1930х годах в нем размещался клуб Саратовского управления НКВД. А в 1937 году в доме начал работу Театр юного зрителя. С началом Великой Отечественной войны его деятельность была прервана. Она возобновилась в 1943 году под руководством режиссера Юрия Киселёва.

Согласно охранному обязательству, правообладателю предстоит обновить информационную табличку с наименованием памятника и его категорией, а до конца десятилетия необходимо провести ремонтные или реставрационные работы на фасаде.