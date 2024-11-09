9 ноября 2024 СУББОТА
Новости
16:01 | 09 ноября
Для здания ТЮЗа в Саратове установлено охранное обязательство
12:30 | 09 ноября
Школьникам рассказали о подвигах доноров в годы Великой Отечественной войны
11:00 | 09 ноября
Весенний марафон Знание.Первые будет посвящен 80-летию Великой Победы
10:29 | 09 ноября
За 5 лет из саратовских вузов выпустилось более 9,3 тыс. ИТ-специалистов
23:10 | 08 ноября
В Ижевске прошел очередной этап профориентационной «Переговорки» от Росмолодёжи
19:24 | 08 ноября
Профессиональные спортивные клубы региона получили дополнительную поддержку
18:00 | 08 ноября
Иностранные студенты приняли участие в проекте «Большое чтение в Саратовской области»
17:30 | 08 ноября
Определена территория под строительство гандбольного центра в Саратове
16:30 | 08 ноября
В Саратове завершились Всероссийские соревнования по подводному спорту
16:00 | 08 ноября
За последние несколько лет в Воскресенской районной больнице обновилось диагностическое оборудование
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Школьникам рассказали о подвигах доноров в годы Великой Отечественной войны

Новости
Школьникам рассказали о подвигах доноров в годы Великой Отечественной войны


В Энгельсе длядля старшеклассников прошло мероприятие по сохранению исторической памяти о подвиге доноров в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие организовало АНО "Донор Волга" в рамках реализации проекта "Вектор донорства - вектор памяти и здоровья", ставшего победителем в 2024 году областного конкурса грантов  для некоммерческих организаций.

Ребятам представили исторические фильмы о развитии Саратовской службы крови и донорства крови в Поволжье, а также рассказали интересные факты о деятельности выдающихся медиков в годы Великой Отечественной войны.

Руководитель АНО «Донор Волга» Сергей Замчалов подчеркнул необходимость соблюдения принципов здорового образа жизни, поскольку лишь физически здоровые люди с 18-летнего возраста имеют возможность стать донорами крови и принимать активное участие в волонтерских инициативах, связанных с донорским движением.

Учащиеся проявили живой интерес к теме и активно задавали вопросы гостям мероприятия.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая выразила признательность команде проекта и подчеркнула, что "реализация подобных инициатив имеет существенное значение для формирования патриотического сознания и привития уважения к героизму и самоотверженности участников Великой Отечественной войны, чьи подвиги внесли неоценимый вклад в достижение Победы".