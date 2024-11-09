Школьникам рассказали о подвигах доноров в годы Великой Отечественной войны

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В Энгельсе длядля старшеклассников прошло мероприятие по сохранению исторической памяти о подвиге доноров в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие организовало АНО "Донор Волга" в рамках реализации проекта "Вектор донорства - вектор памяти и здоровья", ставшего победителем в 2024 году областного конкурса грантов для некоммерческих организаций.Ребятам представили исторические фильмы о развитии Саратовской службы крови и донорства крови в Поволжье, а также рассказали интересные факты о деятельности выдающихся медиков в годы Великой Отечественной войны.Руководитель АНО «Донор Волга» Сергей Замчалов подчеркнул необходимость соблюдения принципов здорового образа жизни, поскольку лишь физически здоровые люди с 18-летнего возраста имеют возможность стать донорами крови и принимать активное участие в волонтерских инициативах, связанных с донорским движением.Учащиеся проявили живой интерес к теме и активно задавали вопросы гостям мероприятия.Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая выразила признательность команде проекта и подчеркнула, что "реализация подобных инициатив имеет существенное значение для формирования патриотического сознания и привития уважения к героизму и самоотверженности участников Великой Отечественной войны, чьи подвиги внесли неоценимый вклад в достижение Победы".