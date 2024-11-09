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Весенний марафон Знание.Первые будет посвящен 80-летию Великой Победы

Новости
Весенний марафон Знание.Первые будет посвящен 80-летию Великой Победы


О перспективных отраслях для самореализации и о вкладе молодежи в будущее нашей страны говорили участники федерального просветительского марафона Знание.Первые.

Главной темой этого марафона Знание.Первые стал образ будущего России. В основу программы легла идея безграничных возможностей, которые открываются перед молодыми людьми в великой стране, где инновации и традиции гармонично сосуществуют, а каждый человек находит пространство для развития.

«По результатам соцопроса, проведенного в дни марафона Знание.Первые, 90 % сказали, что они тоже хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми — интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами, и тогда они становятся по-настоящему образцом для подражания», — подчеркнул Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В общей сложности площадки марафона посетило свыше 25 тысяч участников. Для тех, кто не смог принять участие очно, была доступна онлайн-трансляция.

Следующий, весенний просветительский марафон Знание.Первые Российского общества «Знание» состоится с 6 по 8 мая 2025 года.

«Не вызывает сомнений, что весной марафон будет посвящен 80-летию Великой Победы. А осенний марафон 2025 года может быть посвящен 80-летию атомной отрасли нашей страны, которая является предметом национальной гордости», — рассказал Сергей Кириенко.

В состав молодежной делегации от Саратовской области вошли 10 студентов-активистов.

«Просветительский марафон Знание.Первые — это отличная современная площадка для повышения своего профессионального уровня в области просвещения, возможность обменяться опытом с коллегами и поделиться знаниями в различных сферах — образовании, политики, культуры. Лекции от ведущих государственных и общественных деятелей очень познавательные. Очень понравился открытый формат мероприятия», — сказал заведующий лабораторией СГЮА Иван Барнев.

Познавательный контент, подготовленный за три дня программы с 4 по 6 ноября, будет доступен для всех желающих на сайте Российского общества «Знание» и в официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте.